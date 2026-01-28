Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu?

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu?

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yol ayrılıkları devam ediyor; siyah-beyazlı ekip Tsikimas transferini bitirmek için gaza bastı...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 1

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR

Beşiktaş'ta yaprak dökümü tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan son olarak Abraham ayrıldı.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 2

İSTİKRAR SORUNU

Siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun ayrılığından sonra sol bekte bir türlü dikiş tutturamadı.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 3

JURASEK OLMADI

Sezon başında transfer edilen Jurasek ile yollar ayrıldı...

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 4

TEK OPSİYON

Takımda sol bek orjinli tekim isim ise Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 5

GÜNDEMDEKİ İSİM

Devre arasında sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Konstantinos Tsimikas'ı gündemine aldı.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 6

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Konstantinos Tsimikas’ı Türkiye’ye getirmek için çaba harcıyor.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 7

Yönetimin, Yunan futbolcunun kiralanması için Liverpool ile temaslarını sürdürdüğü ve transfer koşullarına dair detaylı bilgi aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 8

Ayrıca Beşiktaş, transferin netleşmesi adına Tsimikas’ın temsilcileriyle görüşmelerini de sürdürüyor.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 9

ROMA'DA KİRALIK

Sezon başında Liverpool'dan Roma'ya kiralanan Yunan sol bek, İtalyan ekibiyle istediği süreyi bulamadı.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 10

KARİYERİ

29 yaşındaki sol bek, 2020 yılında Olympiakos'tan Liverpool'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 11

İngiliz ekibiyle 115 maça çıkan Tsimikas 18 asist yaptı.

Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu? - Resim: 12

Sol bek oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı ile 47 maça çıktı ve 1 gol attı.

Kaynak: Spor Servisi
