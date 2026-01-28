Beşiktaş'ta sol bek transferinde gelişme: Tsikimas bitiyor mu?

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR
Beşiktaş'ta yaprak dökümü tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan son olarak Abraham ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA AYRILIKLAR
Beşiktaş'ta yaprak dökümü tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan son olarak Abraham ayrıldı.
İSTİKRAR SORUNU
Siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun ayrılığından sonra sol bekte bir türlü dikiş tutturamadı.
JURASEK OLMADI
Sezon başında transfer edilen Jurasek ile yollar ayrıldı...
TEK OPSİYON
Takımda sol bek orjinli tekim isim ise Rıdvan Yılmaz...
GÜNDEMDEKİ İSİM
Devre arasında sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Konstantinos Tsimikas'ı gündemine aldı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Konstantinos Tsimikas’ı Türkiye’ye getirmek için çaba harcıyor.
Yönetimin, Yunan futbolcunun kiralanması için Liverpool ile temaslarını sürdürdüğü ve transfer koşullarına dair detaylı bilgi aldığı belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş, transferin netleşmesi adına Tsimikas’ın temsilcileriyle görüşmelerini de sürdürüyor.
ROMA'DA KİRALIK
Sezon başında Liverpool'dan Roma'ya kiralanan Yunan sol bek, İtalyan ekibiyle istediği süreyi bulamadı.
KARİYERİ
29 yaşındaki sol bek, 2020 yılında Olympiakos'tan Liverpool'a transfer oldu.
İngiliz ekibiyle 115 maça çıkan Tsimikas 18 asist yaptı.
Sol bek oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı ile 47 maça çıktı ve 1 gol attı.