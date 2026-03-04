Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Sol bek hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, biri Fransa’dan diğeri Hollanda’dan olmak üzere iki aday üzerinde durduğu ve sezon sonu için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları

Sergen Yalçın komutasındaki Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekiple ilgili Afrika basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Africafoot’ta yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, FC Lorient forması giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 3

Takvim’de yer alan habere göre Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un da gündeminde bulunan Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 4

25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Fransız ekibiyle yeni kontrat imzalamasının beklenmediği belirtildi.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 5

Souffian El Karouani de Listede

Öte yandan yönetimin, FC Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani’nin durumunu da yakından takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 6

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 7

Souffian El Karouani, özellikle hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları - Resim: 8

Faslı yıldızla devre arasında bir diğer Süper Lig ekibi Fenerbahçe de ilgilenmişti.

