Sergen Yalçın komutasındaki Beşiktaş, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Beşiktaş'ta sol bek harekatı: 2 aday var... Sezon sonu çalışmaları
Sol bek hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, biri Fransa’dan diğeri Hollanda’dan olmak üzere iki aday üzerinde durduğu ve sezon sonu için temaslarını hızlandırdığı öne sürüldü.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekiple ilgili Afrika basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. Africafoot’ta yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, FC Lorient forması giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgileniyor.
Takvim’de yer alan habere göre Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un da gündeminde bulunan Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürüldü.
25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve Fransız ekibiyle yeni kontrat imzalamasının beklenmediği belirtildi.
Souffian El Karouani de Listede
Öte yandan yönetimin, FC Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani’nin durumunu da yakından takip ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade ediliyor.
Souffian El Karouani, özellikle hücuma verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
Faslı yıldızla devre arasında bir diğer Süper Lig ekibi Fenerbahçe de ilgilenmişti.