Transferde yoğun bir trafik yaşayan Beşiktaş, devre arasında sol bek pozisyonuna takviye yapacak. Hadjam’ın sakatlık haberi sonrasında Beşiktaş, Tavares isminden sonra Lucas Piton’u gündemine aldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama forması giyen savunma oyuncusu için kulübü 7 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş, fiyatı aşağıya çekmek için bonservis pazarlığına devam ediyor.

SAKATLIK SORUNU

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu yaklaşık 1 ay önce dizinden sakatlık yaşadı, ancak oyuncunun 2 hafta içinde oynamaya hazır hale geleceği aktarıldı.

AVRUPA’DAN İLGİ

25 yaşındaki sol bek oyuncusuna Avrupa’dan talep var. Portekiz ekibi Porto da Lucas Piton’u radarına aldı.