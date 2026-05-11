Süper Lig’de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, son beş sezonda ilk iki sırada yer alamadı. Ligin bitimine bir hafta kala sezonu dördüncü sırada tamamlaması kesinleşti. Aynı dönemde iki Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazanıldı.

Kulüp yönetiminde de sık değişim yaşandı. Son şampiyonluk döneminden bu yana Beşiktaş dört farklı başkan gördü. Ahmet Nur Çebi ile başlayan süreç Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı dönemleriyle devam etti.

Teknik direktörlük koltuğunda da istikrar sağlanamadı. Son beş sezonda Sergen Yalçın’dan Ole Gunnar Solskjaer’e kadar dokuz farklı teknik adam görev yaptı.

Kadroda en istikrarlı isim kaleci Ersin Destanoğlu olurken, Milot Rashica yabancı oyuncular arasında en uzun süre forma giyen futbolcu oldu. Necip Uysal ise sezon içinde kadro dışı kaldı ve futbolu bırakacağını açıkladı.

Transfer hareketliliği dikkat çekerken, her sezon çok sayıda oyuncu kadroya katılıp ayrıldı. Bu durum takım yapısındaki sürekliliği olumsuz etkiledi.

Beşiktaş, bu sezon da geniş bir oyuncu sirkülasyonu yaşarken 34 futbolcuyla yollarını ayırdı.