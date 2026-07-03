Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Sertaç Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertaç Şanlı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Türk basketbolunun önemli uzun oyuncuları arasında yer alan Sertaç Şanlı, kariyerinde Anadolu Efes ve FC Barcelona Bàsquet formaları giydi. Milli oyuncu, EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza atarken, uzun yıllardır Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde ayrılığın ardından oluşacak boşluğu doldurmak için transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.