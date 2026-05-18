Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Şenol Güneş iddialarına net yanıt

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde belirleyeceklerini söyledi. Adalı ayrıca Şenol Güneş iddialarına ise net bir yanıt verdi.Furkan Çelik
'HOCANIN EN FAZLA TAKILDIĞI HADİSE BU'
"Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için...
Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Canı yanan taraftar bağıracak. Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık."
'CAMİA TEPKİSİNDE HAKLI'
"Son 3-4 senede camia tepkisinde haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...
Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari...
'VAZGEÇECEK DEĞİLİZ'
"Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz. Bir şeyden vazgeçecek değiliz. Başarmak mecburiyetindeyiz. Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi."
'SERKAN REÇBER'DEN RAPOR ALACAĞIM'
"Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız.
Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli."
'SERGEN YALÇIN'IN TAZMİNATI YOK'
"Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız."
'ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'
"Şenol Güneş'i çok severim birlikte daha önce de çalıştık. Yazılanlar ona da zarar veriyor. Ben yeniden Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmüyorum!"