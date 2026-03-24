Bonservisi Beşiktaş’ta bulunan genç futbolcu, yaz transfer döneminde 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye gönderilmişti.

İtalyan ekibinin, başarılı performans sergileyen Semih Kılıçsoy’un opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı belirtiliyor. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, yaptığı değerlendirmede genç oyuncuyu kadrolarında tutmak istediklerini ve gelişimini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Angelozzi daha önce Semih Kılıçsoy’un gol üretimine devam etmesi halinde değerinin önemli ölçüde artacağını dile getirmişti.

Öte yandan A Milli Takım’a yeniden davet edilen Semih Kılıçsoy’un performansı Beşiktaş cephesinde değerlendirilirken, kulüp yönetiminin transfer sürecini düşük bedelli bir ayrılık olarak gördüğü aktarıldı.