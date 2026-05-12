Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için kadro yapılanmasına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetimin özellikle savunma hattında kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlandığı belirtildi.

İKİ STOPERLE YOLLAR AYRILIYOR

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo ile vedalaşmayı planlıyor.

Augsburg’dan 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Felix Uduokhai’nin performansı yeterli görülmüyor.

Siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan Uduokhai'nin yaz döneminde transferine kesin gözle bakılıyor.

Ayrıca sezon başında Juventus’tan transfer edilen Tiago Djalo’nun da teknik heyeti tam anlamıyla memnun edemediği ifade edildi. Portekizli stoper için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Beşiktaş yönetimi iki stoperin satışından toplam 6-7 milyon Euro'luk bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

AGBADOU VE EMİRHAN KALACAK

Stoper rotasyonunda gelecek sezon Agbadou ve Emirhan Topçu'nun takımda tutulacağı ve yapılacak takviyelerle yeni sezonda savunmanın temellerinin sağlam atılacağı belirtiliyor.