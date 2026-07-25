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Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Arthur Theate'ı transfer listesine ekledi.

ROTA ALMANYA'YA ÇEVRİLDİ

Galatasaray'ın Bologna forması giyen Jhon Lucumi ile ilgilenmesinin ardından savunma hattı için alternatif isimlere yönelen Beşiktaş'ın, Belçikalı stoper Arthur Theate üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, 26 yaşındaki savunmacı için harekete geçme kararı aldı.

TEKNİK HEYETTEN ONAY ÇIKTI

Haberde, teknik ekibin Arthur Theate için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Belçikalı futbolcunun yalnızca sol stoper değil, gerektiğinde sol bek olarak da görev yapabilmesi, transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYABİLİR

Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Eintracht Frankfurt ile resmi temaslara başlamasının beklendiği aktarıldı.

Arthur Theate, yeni transfer Leandro Trossard gibi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı forması giymiş isimler arasında yer alıyor.