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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta yeterli süre bulamayan Salih Uçan’ın geleceği netlik kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcuyla yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ’TAN SALİH UÇAN’A VEDA

Ertan Süzgün’ün haberine göre Beşiktaş, Salih Uçan ile vedalaştı. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesinin şartlarının karşılanmadığı aktarıldı.

690 DAKİKA SAHADA KALDI

Salih Uçan, geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. 1.82 boyundaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda toplam 690 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.