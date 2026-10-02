Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Siyah-beyazlılarda genel kurul mesaisi yarın gerçekleştirilecek olağan idari ve mali toplantıyla başlayacak. Kulüp üyeleri, pazar günü ise başkan Serdal Adalı’nın tek aday olarak katılacağı seçimli olağanüstü genel kurul için sandık başına gidecek.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu’nda düzenlenecek olağan idari ve mali genel kurul saat 10.00’da başlayacak. Toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki idari ve mali faaliyetleri üyelerin ibrasına sunulacak. Ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılına ilişkin konsolide bütçe üyelerin görüşüne açılacak ve oylamaya sunulacak.

Genel kurul üyeleri, 4 Ekim Pazar günü bu kez kulübün yönetimi için oy kullanacak. Başkan Serdal Adalı’nın olağanüstü seçim kararı sonrasında tek aday olarak gireceği seçimde, Adalı tarafından hazırlanan yeni yönetim kurulu listesi kongre üyelerinin oylarına sunulacak.

Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının adresi ise Sinan Erdem Spor Salonu olacak. Saat 10.00’da başlayacak toplantıda Beşiktaş’ın yeni dönem yönetimi için oy verme işlemi gerçekleştirilecek.