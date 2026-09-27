Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi 4 Ekim Pazar günü olarak belirlendi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI;

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı No:14 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Ancak 27 Eylül 2026 Pazar günü (bugün) toplantı çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Gündem

1. Açılış

2. Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi

5. Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi

6. Kapanış

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Yıllık aidatlarını varsa cezaları ile birlikte 31 Aralık 2025 tarihi bitimine kadar yatırmış olan ve üyelikte 1 tam yılını dolduran üyelerimiz, ayrıca Tüzüğümüzün 15.2 bendi uyarınca 31 Aralık tarihine kadar aidatlarını yatırmamış olmasına rağmen Olağanüstü Genel Kurul ilk toplantı tarihinden en geç 10 (on) gün öncesine kadar aidatlarını cezalı olarak yatırmış olan üyelerimiz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.

Sayın Üyelerimizden kimliklerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ederiz.

Oy verme işlemi saat 17.00ye kadar devam edecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na misafir kabul edilmeyecektir.

Üyelerimizin toplantıya ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla servis hizmeti verilecektir:

Bakırköy Carousel AVM önü: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00

Beşiktaş Akaretler Durağı Kartal Yuvası önü: 08.30, 11.30, 13.30, 14.30

Marmaray Ataköy durağı çıkışı ve Metrobüs Şirinevler durağı-Ataköy yönü – Kültür Koleji önünden 09.00-16:00 saatleri arasında gidiş-dönüş sürekli ring servisi yapılacaktır.

Son servisler Beşiktaş-Şirinevler Metrobüs ve Ataköy Marmaray istikametine toplantı bitimi ardından yapılacaktır."