Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi beklenen Beşiktaş’ta, sol bek bölgesi için de takviye çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Lazio forması giyen Nuno Tavares ile ilgilenmiş ancak oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle rotasını yeniden Young Boys’ta forma giyen Jaouen Hadjam’a çevirdi.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Nuno Tavares cephesinin yıllık maaş talebini 4 milyon Euro seviyesine çıkarması sonrası Beşiktaş, Hadjam’ı yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Cezayirli futbolcunun sakatlık raporlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi.

Cezayir Milli Takımı’nda da görev yapan 22 yaşındaki Hadjam, Afrika Kupası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Genç oyuncunun sakatlığının halen devam ettiği belirtildi.

Jaouen Hadjam, bu sezon Young Boys formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.