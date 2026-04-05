Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVRE ARASI ŞANSIZ GELİŞME

İlk yarısı nefes kesen bir mücadeleye sahne olan derbide Beşiktaş'ta şansız bir gelişme yaşandı.

MURILLO KAFA TRAVMASI ŞÜPHESİ NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki tecrübeli sağ beki Amir Murillo devre arasında kulüp doktorunun tavsiyesiyle kafa travması şüphesinden dolayı oyundan alındı.

YERİNİ GÖKHAN SAZDAĞI'NA BIRAKAN MURILLO HASTANEYE GÖTÜRÜLECEK

Murillo'nun yerine Gökhan Sazdağı ikinci yarıda oyuna dahil olurken Panamalı oyuncunun gerekli kontrollerinin yapılaması için vakit kaybetmeden hastaneye götürüleceği aktarıldı.

FENERBAHÇE'YE EKSTRA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Öte yandan Murillo kafa travması riski nedeniyle oyundan çıktığı için Fenerbahçe'ye de kural gereği ekstra bir oyuncu değişikliği hakkı verildi.