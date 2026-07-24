Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Arap spor gazetesi Winwin'in haberine göre siyah-beyazlı ekip, Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile her konuda anlaşmaya vardı ve transferi tamamlamak için son adımları atıyor.

MENAJER CEPHESİNDE DE KRİTİK GELİŞME

Haberde, Beşiktaş'ın Salah'ın menajeri Rami Abbas ile yürüttüğü görüşmelerde de önemli mesafe kat ettiği belirtildi.

İddiaya göre Abbas, oyuncusundan alacağı komisyon konusunda indirime gitmeyi kabul etti ve böylece transferin önündeki önemli engellerden biri daha aşıldı.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR

34 yaşındaki Mohamed Salah'ın yalnızca Beşiktaş'ın değil, ABD ve Suudi Arabistan kulüplerinin de transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan deneyimli futbolcu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla çıktığı 41 maçta 12 gol ve 10 asist üretti.

ADALI DAHA ÖNCE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamalarda Mohamed Salah transferiyle ilgili gelen sorulara yanıt vermiş ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan bu ihtimali tamamen reddetmemişti.

Beşiktaş veya Mohamed Salah cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.