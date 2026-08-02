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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek için Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, 25 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk teması kurduğu ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

RİZESPOR İLE SÖZLEŞME UZATMADI

İddiaya göre Mithat Pala, Beşiktaş ile Çaykur Rizespor'un bonservis konusunda anlaşması halinde siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Oyuncunun Rizespor ile yürüttüğü sözleşme yenileme görüşmelerinden henüz sonuç çıkmaması ise transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Sağ bek, sol bek ve orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Mithat Pala'nın çok yönlü yapısının teknik heyetin ilgisini çektiği ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin, farklı bölgelerde oynayabilen yerli futbolcuyu kadro derinliği açısından önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Mithat Pala, 2025-26 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 35 resmi karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Daha önce hedefinin A Milli Takım'da forma giymek ve büyük bir kulüpte oynamak olduğunu açıklayan 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.