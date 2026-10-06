Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
30 yaşındaki futbolcu, Kosova'nın 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile oynadığı karşılaşmanın 88. dakikasında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edememişti.
MR SONUCU BELLİ OLDU
Milli takım dönüşünde Beşiktaş sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirilen Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekildi.
Siyah-beyazlı kulüp, yapılan incelemeler sonucunda oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Rashica'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.
Milot Rashica, bu sezon Beşiktaş formasıyla görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti.