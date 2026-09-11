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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Mady Sissoko ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüp, 3 Temmuz 2026 tarihinde kadrosuna kattığı Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sözleşmesinin dondurulduğunu duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, Mady Sissoko'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda dondurulduğu belirtildi.

Böylece siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna dahil ettiği Sissoko'nun sözleşmesi, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle dondurulmuş oldu.