UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, kritik mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular yoğun tempoda çalıştı.
TROSSARD İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard da siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.
Deneyimli futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılarak teknik heyetin gözetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.
TAKTİK ÇALIŞMASI ÖN PLANDA
Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaparken yarı sahada gerçekleştirilen taktik organizasyonların ardından idman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.