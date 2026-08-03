UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş, kritik mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı futbolcular yoğun tempoda çalıştı.

Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Trossard müjdesi - Resim : 1

TROSSARD İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard da siyah-beyazlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Deneyimli futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılarak teknik heyetin gözetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta kritik maç öncesi Trossard müjdesi - Resim : 2

TAKTİK ÇALIŞMASI ÖN PLANDA

Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması yaparken yarı sahada gerçekleştirilen taktik organizasyonların ardından idman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Beşiktaş, Hradec Kralove karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.