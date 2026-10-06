Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano idaresinde gerçekleştirilen çalışmanın yaklaşık 1,5 saat devam ettiği belirtildi.
Günün antrenmanına ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, ardından yarı sahada top kapma organizasyonlarının yanı sıra hücum ve savunma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son bölümü ise dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarını izin yaparak geçirecek. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşılaşmasına yönelik çalışmalarına 8 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.