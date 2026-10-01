Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.
BUGÜN SAAT 11.30'DA ANTRENMAN
Beşiktaş Kulübü tarafından 30 Eylül'de yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların Kocaelispor karşılaşmasına yönelik çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edeceği bildirildi.
Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.
GÖZLER KOCAELİSPOR MAÇINDA
Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya yönelik hazırlık programını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.