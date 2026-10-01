Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi: Hazırlıklar devam ediyor - Resim : 1

BUGÜN SAAT 11.30'DA ANTRENMAN

Beşiktaş Kulübü tarafından 30 Eylül'de yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların Kocaelispor karşılaşmasına yönelik çalışmalarına 1 Ekim Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edeceği bildirildi.

Antrenmanın basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.

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GÖZLER KOCAELİSPOR MAÇINDA

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u sahasında ağırlayacak.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya yönelik hazırlık programını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.