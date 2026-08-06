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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hradec Kralove karşısında ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kalan Kassoum Ouattara, maçın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Genç sol bek, gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

'TAKIMI VE TARAFTARI YALNIZ BIRAKTIM'

Ouattara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu performansla takımı, taraftarları ve kulübü yalnız bıraktığım için üzgünüm. Kendimin daha iyi bir versiyonuyla geri dönmeyi umuyorum."

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALSA DA MAÇI KAZANMASINI BİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte Ouattara, mücadelenin 71. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

10 kişi kalan Beşiktaş, buna rağmen Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.