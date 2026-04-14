Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Kartal Kayra Yılmaz sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol A Takımı antrenmanı sırasında yaşanan rotasyonel yaralanma sonrası oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinin yapıldığı ve ayak bileği iç-dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kartal Kayra Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ve cerrahi tedavi planlandığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta bu sezon 23 maçta forma giyen genç oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.