Trendyol Süper Lig’in 29. hafta açılışında Beşiktaş, yarın Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 28 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 52 puan topladı ve haftaya 4. sırada girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki takım, taraftarı önünde kazanarak yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Antalyaspor ise 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar, 28 puanla 13. sırada bulunuyor.

NDİDİ FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 6 oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.

ANTALYASPOR, 8 HAFTADIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı.