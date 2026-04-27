Trendyol Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.



TÜPRAŞ STADYUMU’NDA İLK 11’LER AÇIKLANDI

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın tercihleri dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Rashica, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

Fatih Karagümrük : Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ Elmaz, Traore, Larsson, Serginho.

VASQUEZ İLK KEZ SAHADA

Devre arasında AS Roma’dan kiralanan 27 yaşındaki kaleci Vasquez, Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11’de yer aldı ve siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıkacak.

TAYLAN UZUN ARADAN SONRA 11’DE

Sezon başında Schalke 04’ten transfer edilen sağ bek Taylan, aylar sonra yeniden ilk 11’e döndü. Genç oyuncu son olarak 5 Şubat’ta Kocaelispor maçında forma giymişti.

RASHICA AYLAR SONRA İLK 11'DE

Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında sağ kanatta Milot Rashica’ya şans verirken Cerny ve Cengiz Ünder’i yedek bıraktı.

29 yaşındaki Kosovalı oyuncu, Süper Lig’de son olarak 26 Ocak’ta oynanan Eyüpspor maçında ilk 11’de başlamıştı.

CEZALI VE SAKAT OYUNCULAR

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ve Murillo kart cezaları nedeniyle, Kartal Kayra ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Ayrıca Gökhan Sazdağı ve Djalo da maç kadrosuna dahil edilmedi.