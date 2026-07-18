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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, savunma hattı için önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekip, Serie A devi Juventus’ta forma giyen Juan Cabal için harekete geçti.

HEDEF JUAN CABAL

Beşiktaş yönetiminin, Kolombiyalı sol beki transfer listesine eklediği ve teknik heyetin de bu hamleye onay verdiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş, Juventus ile resmi temas kurdu. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve sürecin kısa süre içinde netleşebileceği ifade ediliyor.

SAVUNMAYA TAKVİYE PLANI

Siyah-beyazlılar, yeni sezonda hem Süper Lig hem de Avrupa’da iddialı bir kadro kurmak için savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.