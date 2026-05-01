Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Jota Silva maç sonu açıklamalarda bulundu.

JOTA SILVA: 'KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Kupa maç öncesi galibiyetin önemine değinen Silva, “Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

'KAÇINCI SIRADA BİTİRECEĞİMİZE BAKMADAN MAÇLARI OYNAYACAĞIZ'

Kalan haftalarda maç maç gideceklerini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi." dedi.

'TAKIM OLARAK İYİ BİR REAKSİYON GÖSTERDİK'

Rotasyon kadroya rağmen takım olarak reaksiyon gösterdiklerini ifade eden Jota Silva, "Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.