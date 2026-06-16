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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin play-off serisi ikinci maçında dün Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 93-68 mağlup olan Beşiktaş Gain'de ikinci çeyreğin sonlarına doğru Jonah Mathews aşil tendonundan sakatlanarak oyundan çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA JONAH MATHEWS AŞİL TENDONUNDAN AMELİYAT OLDU

Beşiktaş, aşil tendonu kopan Jonah Mathews'un ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımımızın Fenerbahçe Beko ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sakatlanan ve yapılan muayene neticesinde sol aşil tendonunda kopma tespit edilen basketbolcumuz Jonah Mathews, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Aşil tendon onarımı gerçekleştirilen Jonah Mathews’in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır.

Jonah Mathews’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."