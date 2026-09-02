Beşiktaş’ta bir ayrılık daha resmiyet kazandı.
Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli kanat oyuncusu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo ile yolların ayrıldığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Profesyonel futbolcu Joao Mario Naval Da Costa Eduardo’nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.
Sporcuya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,”
YENİ TAKIMI İÇİN YUNANİSTAN İDDİASI
Joao Mario’nun Beşiktaş’tan ayrılığının ardından yeni adresiyle ilgili Yunan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Yunan basınından Gazzetta’da yer alan habere göre, AEK deneyimli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Joao Mario, 2024 yılında Benfica’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.
Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı formayla 45 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
AEK’TE KİRALIK OYNAMIŞTI
33 yaşındaki oyuncu, önceki sezonu Yunanistan temsilcisi AEK’te geçirmişti.
Joao Mario, AEK formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.