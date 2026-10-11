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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, milli takım arasından dönüşte oynanan maçların zorluğuna dikkat çekti.

İlk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu ancak ikinci yarıda sıkıntı yaşadıklarını belirten Italiano, galibiyetin önemine vurgu yaptı.

'İLK YARI İYİ OYNADIK AMA İKİNCİ YARI ACI ÇEKTİK'

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok.

Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız."

'BURADAKİ HER MAÇTA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR'

Beşiktaş taraftarlarının iç saha maçlarında takıma büyük güç verdiğini belirten İtalyan teknik adam, "Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar." dedi.

'DEPLASMANLARI DÜZELTMELİYİZ'

Deneyimli çalıştırıcı böyle devam etmeleri gerektiğini belirterek, "İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz." sözleriyle de takıma uyarıda bulundu.



