Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında yarın Danimarka'da Midtjylland'a konuk lacak.

İlk maçı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano, deplasmanda dengeyi koruyarak Beşiktaş kimliğini sahaya yansıtmak istediklerini ifade etti.

'ELİMİZDE KÜÇÜK BİR AVANTAJ VAR'

Midtjylland karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Vincenzo Italiano, "Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

'DAHA BİTİRİCİ OLMALIYIZ'

İlk maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren İtalyan teknik adam, "Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Pozisyon üretip gol atmak istiyoruz." dedi.

'ROTASYON YAPMAM ABARTILIYOR'

Farklı ilk 11 tercihleri nedeniyle zaman zaman kendisine yöneltilen eleştirileri de değerlendiren Vincenzo Italiano,"Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kulvarda mücadele ettim. Bu nedenle rotasyon yapmak zorundaydım. Amacım, oynamayan oyuncuları da grubun içine daha fazla dahil etmek. Geçen hafta iyi oynayan oyuncuların büyük bölümü yine sahada olacak." ifadelerini kullandı.

'EN ÖNEMLİ KELİME DENGE'

Midtjylland'ın özellikle iç sahada etkili bir ekip olduğuna dikkat çeken Italiano, "Yarın zor olacak. En önemli kelime denge. Evinde iyi oynayan, fiziksel bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtan, şiddetli oynayan ve kimliğini gösteren bir Beşiktaş görmek istiyorum." diyerek takımdan beklentisini açıkladı.

'HER GÜN YENİ BİR TUĞLA KOYUYORUZ'

Takımın gelişim sürecine de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Şu an daha yolun başındayız. Bir ev yapıyoruz, her gün yeni bir tuğla koyuyoruz. Bu biraz zaman alacaktır." dedi.