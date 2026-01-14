Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Karaarslan İnşaat ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın sezon sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta imzalar atıldı: Yeni sponsor belli oldu - Resim : 1

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin resmi sitede yayımlanan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, inşaat sektöründeki projeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Karaarslan İnşaat, 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasının sırtında yer alacak.

Sponsorluk anlaşmasının lansman toplantısı, 16 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir."