Beşiktaş, forma sırt sponsorluğu için Karaarslan İnşaat ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın sezon sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin resmi sitede yayımlanan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, inşaat sektöründeki projeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.
İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Karaarslan İnşaat, 2025-26 sezonu sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasının sırtında yer alacak.
Sponsorluk anlaşmasının lansman toplantısı, 16 Ocak Cuma günü saat 14.30’da Tüpraş Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir."