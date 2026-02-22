Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi evinde 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk gollerini atan Amir Murillo ile Junior Olaitan maç sonu açıklamalarda bulundu.

MURILLO: 'BÜYÜLEYİCİ SEYİRCİNİN ÖNÜNDE GOL ATABİLMEK BENİ MUTLU ETTİ'

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı sağ bek Amir Murillo ilk golüyle ilgili şunları söyledi:

"Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!

Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiğini ifade eden başarılı savunmacı, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu.Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum." dedi.

OLAITAN: 'GÖZTEPE'YE SAYGI DUYDUĞUM İÇİN SEVİNMEDİM'

Junior Olaitan ise attığı gol sonrası duygularını şu şekilde: paylaştı:

"Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz.

Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum.

Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var."