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Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların genç futbolcusu İlhan Fakılı harika bir performans ortaya koydu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 15. dakikada Junior Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pası iyi değerlendirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarda ikinci gole de yaklaşan İlhan bu kez şutunda direğe takıldı.

AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ ATTI

İlhan Fakılı, Marsilya karşısında kaydettiği golle Beşiktaş forması altındaki 12. maçında 3. kez fileleri havalandırdı.

Genç futbolcu daha önce Süper Lig'de Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.