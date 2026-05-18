Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’de sezonu 4’üncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda yarı finalde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile yaklaşık 1 saatlik bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda tecrübeli teknik adam görevi bırakma kararı aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımın şampiyonluk yarışından erken kopması, Türkiye Kupası’ndan elenmesi ve tecrübeli teknik adamın açıklamaları nedeniyle Yalçın’ı istifaya davet etmişti. Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde takımı çalıştıran Solskjaer'e yönelik sözlerine rağmen takımın başına geçtikten sonrası durumu da tepkileri artıran bir başka unsur oldu.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ikinci dönemini geride bırakan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında toplam 122 maça çıkarken 67 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 yenilgi elde etti. Yalçın, Beşiktaş'taki ilk döneminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

SERKAN RENÇBER DE AYRILDI

Sergen Yalçın ayrılığının hemen sonrasında Beşiktaş'ın Spor Koordinatörü Serkan Rençber'in de görevden ayrıldığı öğrenildi.