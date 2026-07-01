Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.
Siyah-beyazlı kulüp, Cengiz Ünder ve El Bilal Touré ile yolların ayrıldığını duyurdu.
RESMİ VEDA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, kiralık sözleşmeleri sona eren iki futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.
YENİ SEZON PLANLAMASI SÜRÜYOR
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yönetimin kadro planlaması doğrultusunda yeni ayrılık ve transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.