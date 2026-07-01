Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.

Siyah-beyazlı kulüp, Cengiz Ünder ve El Bilal Touré ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden: Resmen veda ettiler - Resim : 1

RESMİ VEDA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, kiralık sözleşmeleri sona eren iki futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden: Resmen veda ettiler - Resim : 2

YENİ SEZON PLANLAMASI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yönetimin kadro planlaması doğrultusunda yeni ayrılık ve transfer gelişmelerinin yaşanması bekleniyor.

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