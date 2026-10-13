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Kaynak: İHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Almanya’da Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına sabah gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve taktik organizasyonların ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak. Beşiktaş kafilesi, Hoffenheim karşılaşması için saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Almanya’ya hareket edecek.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ve takımdan bir futbolcu, Türkiye saatiyle 20.00’de karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.