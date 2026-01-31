Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun süre gol hasreti çekmesinin ardından iki hafta üst üste gollerini sıralayan Orkun Kökçü maç sonrası şansızlığını kırması hakkında 'Böyle olacağını biliyordum.' yorumunu yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ: 'İLK GOLÜ ATSAM DİĞERLERİ GELECEK DEMİŞTİM'

Orkun Kökçü'nün maç sonrası açıklamaları şöyle:

"Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik.

İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim.

'KÜÇÜKKEN HEP GALİBİYET GOLÜNÜ HAYAL EDERSİN'

Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız."