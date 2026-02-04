Beşiktaş, devre arası transfer planlarında yer alan kaleci takviyesini gerçekleştiremeyecek. Siyah-beyazlı ekip, Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisi Filip Jörgensen ile ilgileniyordu ancak transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı.
Filip Jörgensen, bu sezon Chelsea formasıyla 10 resmi maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü. Genç kaleci, İngiliz kulübünde kalmayı sürdürecek.
Beşiktaş, bu gelişmenin ardından kaleci arayışını başka isimler üzerinden sürdürecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, yönetimden devre arasında yeni bir takviye bekliyor.