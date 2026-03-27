Ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasıyla başarılı bir performans sergileyen hücum oyuncusu Nathan Redmond, Blackburn Rovers’a transfer oldu.

İngiltere Championship’te kümede kalma mücadelesi veren Blackburn, Redmond transferini resmen duyurdu.

Ocak ayında bir diğer Championship ekibi Sheffield Wednesday’dan ayrılan 32 yaşındaki futbolcu, bir süredir takımsızdı.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

2022-23 sezonunda Beşiktaş forması giyen Redmond, sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Siyah-beyazlı ekipte 28 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Süper Lig’de 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etmişti.

Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da, ikinci yarıda Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Redmond; 2 gol ve 2 asistlik performansıyla maçın kaderini değiştirdi.

Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup etti. Redmond ise 45 dakikalık performansıyla tarihe geçen isimlerden birisi oldu.

BEŞİKTAŞ’TA KALMADI

Siyah-beyazlı takıma Southampton’dan kiralık olarak transfer olan deneyimli oyuncu, Beşiktaş’ın ısrarına rağmen ailevi nedenleri gerekçe göstererek sözleşme imzalamadı.

Redmond, ülkesine dönerek Burnley ile anlaşsa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formuna ulaşamadı.

İMZA PERFORMANSI SOUTHAMPTON

Birmingham City altyapısından yetişen Redmond, gösterdiği performansın ardından Norwich City’ye transfer oldu.

Buradaki performansının ardından 2016 yılında Southampton’a imza atan İngiliz futbolcu, istikrarlı oyunuyla dikkat çekti.

Nathan Redmond, 6 yıl formasını giydiği Southampton’da 232 maça çıkarken, 30 gol ve 27 asistlik katkı sağladı.