Beşiktaş, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren El Bilal Toure ile ilgili kararını verdi.

EL BILAL TOURE'NİN SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE SOKULMAYACAK

Başkan Serdal Adalı'nın Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin takımda kalmasını istediklerini ifade etmesinin ardından siyah beyazlı kulübün 24 yaşındaki yıldızın opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

Team Talk'tan Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş, El Bilal Toure için satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak. Buna karşılık siyah beyazlı yönetimin İtalyan kulübüyle farklı şekilde bir anlaşma zemini arayacağı ifade edildi. Şimdilik Beşiktaş'tan başka bir Türk takımının devrede olmadığı da kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan El Bilal Toure 7 gol, 5 asistlik performansıyla 12 gole katkı sağlamıştı.