Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen El Bilal Toure, sahalara geri döndü.

TOURE 6 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Toure Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 4-2 yendiği maçta oyuna girerek formasına kavuştu.

Maçta birçok kez gole yaklaşan 24 yaşındaki forvet, formda bir görüntü sergiledi.

22. haftada Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Malili futbolcu, bu süreçte Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarında görev yapamamıştı.

Siyah beyazlı taraftarlarla yeniden buluşan Toure maç sonu üçlü çektirdi.