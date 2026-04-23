Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselirken gecenin dikkat çeken isimlerinden biri El Bilal Toure oldu.

TOURE İLK YARIDA PERDEYİ AÇTI

Siyah-beyazlı ekibin ilk golü karşılaşmanın 17. dakikasında El Bilal Toure’den geldi. Mücadeleye etkili başlayan Beşiktaş’ta Malili golcü, takımını öne geçiren isim olarak önemli rol oynadı.

Yıldız oyuncu bu golle birlikte aynı zamanda uzun süreli sessizliğine de son verdi.

3 AY SONRA AĞLARI SARSTI

24 yaşındaki oyuncu, son gol sevincini Süper Lig’in 18. haftasında 19 Ocak 2026 tarihinde oynanan ve Beşiktaş’ın 1-0 kazandığı Kayserispor maçında yaşamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 3 aylık sürenin ardından yeniden fileleri havalandıran Toure, Beşiktaş taraftarını sevindirdi.

SAKATLIK ENGELİ YAŞADI

El Bilal Toure, bu süreçte yaşadığı sakatlık nedeniyle hem ligde hem kupada toplam 7 karşılaşmada forma giyemedi.

Yaşanan bu zor dönemin ardından sahalara etkili dönüş yapan golcü oyuncu, formunu yeniden yakaladığının sinyalini verdi.

BEŞİKTAŞ’A MORAL VERDİ

Teknik heyetin hücum hattında önemli kozlarından biri olarak görülen Toure’nin yeniden skor üretmeye başlaması, sezonun kritik bölümüne giren Beşiktaş adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

El Bilal Toure ayrıca geçtiğimiz günlerde Atalanta'dan bonservisini almak istediklerini açıklayan Başkan Serdal Adalı'nın da sözlerini de attığı golle desteklemiş oldu.