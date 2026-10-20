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Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği futbolla taraftarını şampiyonluk yarışı için umutlandıran Beşiktaş, deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

Ligin 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak sezonun üçüncü yenilgisini aldı.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, 15 puanda kalırken lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlıların ligde yaşadığı üç mağlubiyetin tamamının deplasmanda gelmesi, dış saha performansını yeniden gündeme taşıdı.

8 HAFTADA 3 DEPLASMAN MAĞLUBİYETİ

Süper Lig'e sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Beşiktaş, ilk deplasman sınavında Alanyaspor'a aynı skorla yenildi.

Alanyaspor karşılaşmasında Leandro Trossard'a yapılan müdahalenin kartla cezalandırılmaması, Beşiktaş cephesinde hakem kararlarına yönelik tepkilere neden olmuştu.

Bu mağlubiyetin ardından sahasında Çorum FK'yi 6-2, Kadıköy deplasmanında ise Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Ancak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, son olarak Trabzonspor karşısında da 2-0 mağlup oldu.

Böylece siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı ilk dört deplasman maçının üçünü kaybetti.

GEÇEN SEZONUN TAMAMINDA 4 KEZ KAYBETMİŞTİ

Beşiktaş'ın bu sezonki deplasman performansı, geçen sezonun istatistikleriyle karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de oynadığı tüm deplasman karşılaşmalarında toplam dört mağlubiyet yaşamıştı.

Bu sezon ise henüz dördüncü dış saha maçında üçüncü yenilgisini alan Beşiktaş, geçen sezonun toplam deplasman mağlubiyeti sayısına şimdiden yaklaştı.

Ligin kalan bölümünde 13 deplasman karşılaşmasına daha çıkacak olan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri için dış saha performansı, şampiyonluk yarışındaki belirleyici unsurlardan biri olacak.

AVRUPA'DAKİ TEK YENİLGİ DE DEPLASMANDA

Beşiktaş'ın dış sahada yaşadığı sorunlar yalnızca Süper Lig'le sınırlı kalmadı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı sekiz karşılaşmada yedi galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Avrupa'daki tek yenilgisini de deplasmanda yaşayan Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Böylece Beşiktaş'ın bu sezon lig ve Avrupa'da aldığı toplam dört mağlubiyetin tamamı dış sahada geldi.

BEŞİKTAŞ BU SEZON HİÇ BERABERE KALMADI

Siyah-beyazlıların bu sezonki bir diğer dikkat çekici istatistiği ise henüz hiçbir karşılaşmada berabere kalmamış olması.

Süper Lig'de sekiz karşılaşmada beş galibiyet ve üç mağlubiyet alan Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise sekiz maçta yedi galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.

Toplam 16 resmi maçın 12'sini kazanan, dördünü kaybeden siyah-beyazlılar, hiçbir mücadeleden beraberlikle ayrılmadı.