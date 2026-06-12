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Teknik direktörlük görevine Arne Slot’un yerine Andoni Iraola’yı getiren Liverpool’da ayrılıklar devam ediyor. Kırmızılı ekipte Slot’un teknik ekibinde yer alan Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı.

Liverpool’dan yapılan açıklamada, Hollandalı antrenörün yanı sıra iki isimle daha vedalaşıldığı duyuruldu. Buna göre birinci yardımcı antrenör Sipke Hulshoff ve baş fiziksel performans antrenörü Ruben Peeters’ın da görevlerine son verildi.

Kulübün açıklamasında, “Sipke, Ruben ve Gio’ya kulübe yaptıkları tüm çabalar ve katkılar için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Giovanni van Bronckhorst, 2024 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevinde bulunmuş ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.