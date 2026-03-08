Beşiktaş'ta Cerny ortalığı karıştırdı: Yaptıklarına kimse anlam veremedi

Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
Süper Lig’de Galatasaray’a 1-0 kaybeden Beşiktaş’ta Vaclav Cerny’nin maç sonrası yaptıkları geç fark edildi. Siyah beyazlı taraftarların gündeminde derbi mağlubiyeti sonrası hakem Ozan Ergün'ün kararları yer alırken Cerny üst üste yaptıklarıyla yeni bir tartışma konusu yarattı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Victor Osimhen'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, derbiden üç puanla ayrıldı.

Derbinin ardından Beşiktaş cephesinde Vaclav Cerny’nin hamlesi gündeme oturdu.

Derbiye ilk 11'de başlayan Çekyalı kanat oyuncusu 72'inci dakikada yerini Cengiz Ünder'e bırakmıştı.

28 yaşındaki futbolcu önce gece saatlerinde yaptığı paylaşımla tartışma konusu oldu.

CERNY'DEN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Cerny paylaşımında, “Burada önemli olan, kuru kalmayı da seçebilecekken kimin sizinle birlikte yağmurda duracağıdır. Bunu unutma.” ifadelerini kullandı.

Cerny bu paylaşımının kısa sürede yayılmasının ardından bir başka hamle daha yaparak takipçilerini şaşırttı.

CERNY SOSYAL MEDYA HESABINI NEDEN KAPATTI ?

Sosyal medya hesabını kapatan tecrübeli futbolcunun bu kararı derbi sonrası gelen tepkiler nedeniyle aldığı düşünülüyor.

BEŞİKTAŞ'TA 23 MAÇTA 14 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon 23 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

