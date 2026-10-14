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Kaynak: İHA

Finlandiya makamlarınca kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla INTERPOL üzerinden kırmızı bültenle aranan "Balina James" lakaplı Richard James Schueller, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalandı. Beşiktaş'ta düzenlenen baskında şüpheli ve eşi A.K. gözaltına alınırken, adreste adeta bir cephanelik ve teknoloji üssü ele geçirildi.

MİT OPERASYONUYLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Mali Suçlarla Mücadele şubeleri, MİT’in istihbarat desteğiyle uluslararası seviyede aranan suçlulara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen incelemelerde, yüklü miktarda kripto dolandırıcılığına karışan Schueller'in İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saklandığı tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu adresin teknik ve fiziki takibe alınmasının ardından bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı.

CEPHANE GİBİ EV

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği baskında Richard James Schueller ile eşi A.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilenler dikkat çekti.

600.000 dolar, 2.600 Euro, 50.000 TL nakit para; 24 kol saati, 20 altın bileklik ve 7 altın zincir kolye, 4 uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 7 şarjör, 1.360 mermi ve 1 adet kama,12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek, 3 hafıza kartı ve 2 adet dron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kanun kaçağı ve eşi, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler hakkındaki soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.