Beşiktaş’ın sezon başında Fenerbahçe’den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Cengiz Ünder transferi özellikle Mert Günok’un takasında çok konuşulmuştu.

Beşiktaş’ta Cengiz Ünder gelişmesi: Bonservisi alınacak mı? - Resim : 1

BEŞİKTAŞ ACELE ETMEYECEK

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Beşiktaş yetkilileri Cengiz Ünder’in bonservis haberini doğrulamıyor. Beşiktaş, Cengiz Ünder için acele etmeyecek. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunu bekleme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.