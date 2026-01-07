Beşiktaş’ın sezon başında Fenerbahçe’den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Cengiz Ünder transferi özellikle Mert Günok’un takasında çok konuşulmuştu.

BEŞİKTAŞ ACELE ETMEYECEK

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Beşiktaş yetkilileri Cengiz Ünder’in bonservis haberini doğrulamıyor. Beşiktaş, Cengiz Ünder için acele etmeyecek. Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunu bekleme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.