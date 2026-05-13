Beşiktaş, Süper Lig’in 34’üncü ve son haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, taktik çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 12.30’da gerçekleştireceği son antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak.
Beşiktaş kafilesi daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Rize’ye hareket edecek.