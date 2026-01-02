Kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş’ta, "Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır." Açıklaması yapılmıştı. Uduokhai için de ayrılık kapıda."

RESMİ TEKLİF GELDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklamasına şu şekilde: “ Paris FC, Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai için resmi teklifte bulundu."

Beşiktaş yönetimi, beklenen bonservis bedeli ödendiği takdirde oyuncunun transferine izin verecek.

Sergen Yalçın’ın gözüne giremeyen Felix Uduokhai için devre arasında “satılabilir” raporu gelmişti.

ALDIĞI SÜRE AZALDI

28 yaşındaki stoper Felix Uduokhai, son maçlarda yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıktı.